張其祿：台海是大國博弈　非台灣能作主

前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）賴清德就職一周年發表520談話。前台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，原本賴520談話被預期說對抗調性要拉很高，最後竟然完全不談兩岸了，呈現需低調處理並擱置，看得出賴的“身不由己”、台灣海峽的事情不是台灣能夠作主的，變成大國博弈、美中共管概念，因國際大環境詭譎，兩岸情勢現階段就是維穩調性，至少不談、不刺激。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未掛民眾黨任何黨職。現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿表示，從最近的變化，最早預期紀念歐戰活動之後到520，賴清德會採強硬的立場去抗中，可是很顯然的是說，可能還是有美國的關切，這次賴520談話至為明顯，談的就是內政、朝野、或台美，基本上兩岸幾乎都沒有涉獵。加上特朗普前陣子都可以隨口說出“和平、統一”這件事情，所以還是代表說台灣處在大國博弈下，台灣海峽的事情可能真的不是台灣能夠作主的，而是變成大國博弈，最起碼現實上必須承認台灣是美中在共管的概念。



張其祿表示，基本上從這些這些事情來看，不是說賴清德不想要把調性拉高或抗中，但現實夾著美中貿易談判，當然台美貿易也是鑲嵌在這之下。特朗普是為了要美中對抗，關切的是美中貿易，現在可以拋出有點對中善意的意思，但特朗普也可以隨時改變，如果美中談不好，哪一天也突然會支持台灣很自主很獨立，這也不是不可以，因為特朗普是不可測。



張其祿表示，因為夾著非常複雜的環境下，台灣變成漸漸在過程裡面很難有一個“自己想要幹什麼”的情況。譬如，辦歐戰紀念活動時傳出可能想要把中國大陸、朝鮮、伊朗畫成一圈，分成民主與極權去對抗，但很顯然美國並不同意這樣子。



張其祿表示，以前520演說幾乎是都要談兩岸，這一次是連談都沒有了。反而是提早透過網紅節目提“兩岸併購論”，很低調，並非由主流媒體場域去拋兩岸之間關係的討論，可以看出是“身不由己的”，不是今天台灣想做什麼就談什麼。