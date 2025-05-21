丁守中：賴“台獨”信念不變　台灣最大危機

國民黨籍前“立委”丁守中接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）賴清德520就職周年談話與記者會，兩岸篇幅明顯減少。中國國民黨籍前“立委”丁守中接受中評社訪問表示，有鑑於美國總統特朗普在中美談判後提到統一、和平說，可能就是對台灣某種暗示、施壓，因此賴清德才有所節制，但賴的基本信念不會變仍是台灣最大危機。



賴清德日前接受網路節目“敏迪選讀”專訪，17日播出，賴清德說，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說要併購，要提條件，不是台灣提條件。賴清德20日並未涉及此議題。



丁守中表示，他認為賴清德應有感受到國際大環境的壓力，還有特朗普只講利益、不理民主價值同盟，因此賴清德應曉得，在美國這樣態度下，對照現在兩岸形勢，對台灣是非常不利、有危機。



丁守中表示，特朗普是商人談判起家，大概也曉得在中美談判此刻，拋出統一、和平說，是中國大陸喜歡聽的，當然特朗普也在希望在中美貿易戰方面，能獲得進一步的相互讓步，同時也可能在某種程度上，對台灣的暗示、施壓。



丁守中向中評社說，其實西方國家、印太地區的美軍領導人也都很清楚兩岸台海軍事差距、形勢，賴清德雖然現在發言有所節制、有所隱晦，但他認為賴清德基本的“台獨”信念不會改變，這才是台灣最大的危機。