賴突拋併購說　郭正亮曝獨派沒人幫辯護

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電／賴清德17日受訪以公司“併購”形容兩岸關係，稱“大公司要併購小公司應提條件”，引發討論。前“立委”郭正亮19日在政論節目指出，賴清德不想被美中談判晾在一邊、也想當棋手。但併購就是有條件的統一，現在獨派也搞不懂賴為何會這麼講、因此也沒看到獨派出來辯護。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮19日在《大新聞大爆卦》節目提到，目前只見民進黨發言人吳崢出來幫賴清德扯，說這段談話的重點是兩家公司，“兩家公司”最重要，兩家就是“兩個主體”，所以就是在否定一個中國。郭正亮認為，這就是吳崢在掰，但吳崢對獨派的論述也不瞭解。可是不管怎樣，“併購”怎麼解釋？



“併購就是‘有條件的統一’！”郭正亮強調，不管你怎麼去扯兩個主體，重點是你願意併購。所以就看到“台獨”大老林濁水的臉書下面有人在留言討論，說這個人不知道有“敵意併購”嗎？所以對於併購這個概念，獨派應是非常地生氣！



郭正亮認為，就是看到特朗普丟出“統一與和平”，所以賴清德就覺得，美中可能會談這種議題，我也要沾邊！不然他哪有這種概念？我們認識賴清德那麼久了，他哪有併購、統一的概念？從來沒有，連中華民族都沒有。



郭正亮分析，賴清德想要當棋手。結果獨派的人真的不知道怎麼幫他圓；因為獨派的人講出統一，怎麼圓？沒有看到一個真正的獨派在幫賴清德辯護，不知道怎麼辯護，就是怎麼會出現併購這種概念？