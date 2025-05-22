湯紹成：只要中國出價高　美會退讓台灣問題

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）中美關稅戰休兵90天，雙方同意互降關稅，美國總統特朗普並稱中國開放“對統一與和平也非常有利”。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，從特朗普的中東之行來看，貫徹“政治純粹是門交易”的概念，特朗普談統一與和平，是對中釋出善意，好讓中國願意幫忙特朗普解決貿易赤字、美債等問題。



湯紹成說，要美國真的去推動緩和兩岸，關鍵在中國大陸能否滿足特朗普急著解決的問題，中美於瑞士針對關稅磋商已是一個好的勢頭，未來中美應該有機會達成一些協議。



特朗普在美中瑞士經貿談判後，12日在白宮記者會上表達，中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，特朗普表達“對統一與和平也非常有利”絕對言之有物，美國國務院的事後澄清只是虛晃一招，特朗普是藉統一、和平這兩個概念來向中國表達友善的姿態，畢竟之前中美關稅越加越高搞得劍拔弩張，特朗普需要讓中國增加一點互信，以達到特朗普想要的中美元首會談目標。



湯紹成說，現在特朗普急著要解的難題有三：一、美對中的貿易赤字。二、中國持有美國7654億美元的美債，在3月已有減持189億美元美債的紀錄了，若中國未來決定拋售，會是特朗普的隱憂。三、12月耶誕節商品要從中國運送到美國，船期差不多5月、6月要出貨，特朗普需要滿足美國民眾在重要節日需求的低價商品。



湯紹成指出，因此特朗普一定得用台灣問題當作誘餌，讓中國大陸願意在上述三個問題上幫忙，過去台美關係在拜登政府講價值同盟，現在按照特朗普的路數，就剩下“政治純粹是門交易”，否則特朗普為何出訪中東？過去拜登政府批評沙特阿拉伯人權問題，導致美沙關係趨於對立，現在特朗普與沙特簽署近1420億美元的軍售協議，沙特也同意對美投資6千億美元，特朗普正是在搞交易。