藍白聯手　“立院”延長會期至7月31日

“立院”延長開會至7月31日。（中評社 資料照) 中評社台北5月20日電／“立法院”會今天處理中國國民黨團提案，延長“立法院”第11屆第3會期至7月31日。廣泛討論階段朝野交鋒，民進黨籍“立委”質疑中國國民黨籍的“立委”為躲司法因此想延長開會，藍白則指綠想放假、當薪水小偷。最終結果出席委員107位、贊成58位、反對49位，該案通過。



國民黨團提案內文指出，“針對第11屆第3會期建請延長會期2025年7月31日止。是否有當？請公決案。”。



民進黨團幹事長吳思瑤發言表示，藍白“立委”葫蘆裡到底賣什麼藥？外界都相當清楚。國民黨“立委”怕罷免，企圖利用延會時間躲避司法調查，因此突然想認真開會，撐起“國會”保護傘。民進黨團認為如果延會是處理民生議題的話，當然可以；但若延會是因為政黨之私，那民進黨就難以奉陪。



國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團足足癱瘓了6天院會，沒有辦法開會。美國總統特朗普實施對等關稅，大概到7月才能確認關稅條件，但民進黨“立委”卻要放假；另外14萬人希望修改刑法重懲虐童、修改住宅法讓有育兒年輕夫妻可以入住社宅、外送員希望爭取權益等，民進黨這時候卻說要放假？民進黨衹有黨意沒有民意。



民眾黨團副總召張啟楷表示，最近民調清楚指出，賴清德11項政策中，人民最不滿意的就是司法，台灣5成8民眾認為政治黑手介入司法，多少人被大搜索、大收押。他痛批，民進黨不要再當薪水小偷，民進黨在“立法院”耍流氓，多少民生法案都是被民進黨杯葛，還有臉拒絕延會？



