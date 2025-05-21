賴放軟了？蕭旭岑：不希望只是敷衍美方

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）賴清德20日上午發表“迎風轉型、穩健前行”就職周年談話，並未提到兩岸關係，僅答媒體提問時談到兩岸，論調也不如之前的強硬。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此向中評社表示，賴清德過去這一年在兩岸的調子拉太高了，一直衝，所以賴能夠在周年談話做類似收緩動作，不管背後有無美國因素，他個人表達肯定。



蕭旭岑說，不希望賴清德只是在敷衍美方，然後等待中美談判的破裂或者是衝突，希望此事能從正面看待，更期盼賴保持這種彈性跟務實，不要再走回抗中老路。



蕭旭岑說，接下來要觀察的是賴清德是不是說一套做一套，如果繼續收縮兩岸交流、迫害陸配，強化反滲透法，走回抗中老路，對內繼續搞內鬥、大罷免等等，就僅是在應付美國的兩面手法，這會對台灣人民造成很大傷害。



賴清德的就職周年談話未提及兩岸議題，僅在媒體提問時，以及府方後續釋出他接受日媒專訪時觸及，但論調不如之前強硬。



蕭旭岑對此接受中評社訪問時表示，賴清德能有類似收緩的動作，他個人表達肯定，因為兩岸局勢已經到了快失控程度，加上賴之前從3月發布所謂“賴17條”後，不斷在兩岸議題上加大、加硬力道。所以不管是不是背後有美國的因素，他都樂見且肯定賴做這樣的調整，畢竟處理兩岸關係必須要有彈性，要務實。



蕭旭岑強調，賴清德這次沒有點名對岸，也沒有再講“新兩國論”、境外敵對勢力等等，是釋出善意，也希望在這善意之上，賴能繼續下去，然後跟對岸至少恢復基本的互信，找尋共同政治基礎，當然原本的基礎是九二共識，賴如果不接受，就要去根據“憲法”跟兩岸人民關係條例找出一個跟對岸的互信基礎，讓兩岸能不要有誤判，能繼續走下去。