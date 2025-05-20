黃仁勳：台灣就是世界運算產業的中心

台北國際電腦展20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午驚喜現身鴻海董事長劉揚偉的主題演講會。（照:截自COMPUTEX TAIPEI YouTube） 中評社台北5月20日電／台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起盛大登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午驚喜現身鴻海董事長劉揚偉的主題演講會，兩人談笑風生。劉揚偉問說，TEAM TAIWAN的意義是什麼，黃仁勳回答，台灣就是世界運算產業的中心，“一切從這裡開始”。



台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今起登場，鴻海董事長劉揚偉上午9時半率先在南港展覽館進行演講，他分享集團轉型智慧製造、智慧電動車、智慧城市的三大平台，指出鴻海有許多BG和工廠，散布在全世界，規模龐大、架構繁雜，若讓許多AI模型自行演化和發展，會變成非常複雜，因此，企業瞭解如何部署大語言模型（LLM）或是GenAI（生成式AI）將非常關鍵，並透過協作、開源，讓產業和社會可共榮發展。



綜合台媒報導，劉揚偉在演講尾聲時，還邀請到輝達執行長黃仁勳驚喜站台，劉揚偉在台上高喊黃仁勳的名字，黃仁勳則高喊“Go Team台灣”，兩人開始討論起兩年前鴻海科技日展出的智慧電動車，劉揚偉詢問“Team台灣”對黃仁勳的意義？



黃仁勳與劉揚偉談到台灣在全球產業的重要地位指出，台灣是輝達重要的合作夥伴，輝達與台灣合作長達30年，有人統計，輝達的台灣合作夥伴廠商超過350家，這包括直接或間接的合作廠商。



黃仁勳說，台灣的電腦產業供應鏈相當深厚成熟，可能超乎一般人想像，他說，19日在主題演講中放映的一部短片，就展示台灣科技的廣度和深度。他指出，台灣就是世界運算產業的中心，“一切從這裡開始”。



黃仁勳指出，晶片製造等先進製程正透過機器人自動化製造持續領先，而機器人工廠也製造機器人，台灣是世界上最大的電子製造區域之一，而且也是最先進的，輝達在台灣與供應鏈合作製造的產品相當複雜，例如GB200伺服器內整合120萬個零組件，每個機架價值200萬美元至300萬美元，重量近2公噸，為了建造這些產品，多少公司參與其中，更運用多少機器人技術。