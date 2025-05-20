賴邀藍白主席聽簡報　民進黨批朱無頭蒼蠅

賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職一週年談話，表示將邀請在野黨領袖共商“國是”。“總統府”發言人郭雅慧進一步說明，賴清德已請“國安”團隊著手進行規劃，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要“國安”情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及“國安”情勢及台美關稅談判進度等資訊。



但民進黨發言人戴瑋姍今天卻抨擊，現在的朱立倫跟國民黨如同一群陷入迷宮的無頭蒼蠅，沒有方向，不斷提出自打臉的荒謬提案。



府發言人郭雅慧表示，賴清德釋出善意之後，細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認，展現誠意。賴表達，他衷心期盼，無論政治立場為何，彼此都能夠以國家利益為優先，以守護“國家安全”為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商“國是”，攜手面對“國家”的各項挑戰。



針對中國國民黨主席朱立倫要求賴清德赴“立院”進行“國情報告”。民進黨發言人戴瑋姍表示，賴清德始終願意在合憲前提下赴“立院”“國情報告”，反倒是藍白之前悍拒賴清德到“國會”，朱立倫的要求是自相矛盾，建議朱立倫馬上連絡國民黨“立法院長”韓國瑜、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨主席黃國昌，面對“國家”當前挑戰，應放下成見與對立，積極參與“國安”簡報，團結對外才能讓國家穩健前行。



戴瑋姍強調，賴清德早已一再強調他願意在合乎“憲法”規定下，赴“立院”做“國情報告”。怎奈藍白去年要政治操作一問一答的方式，被“憲法”法庭宣判“違憲”。國民黨與民眾黨不思檢討，當時反而惱羞成怒批賴“沒有資格到“中華民國”“國會”玷汙民主殿堂”、“過場作秀”，拒絕讓賴到“國會”報告。朱立倫現在重提“國情報告”，不僅自我打臉，更顯示國民黨只是又想趁此機會操作政治鬥爭。



戴瑋姍表示，國民黨近期的混亂不只如此。從蔣萬安的“倒閣”說，到後來發起的罷免賴清德，完全不處理自身核心問題，只剩無止盡的鬥爭及口號。但在此情況下，賴清德仍再次展現誠意，邀請在野領袖進行“國安”簡報。對於當今台灣面對的國際局勢，讓朝野政黨基於相同基礎事實，進行意見交流。但是朱立倫面對賴所遞出的橄欖枝，卻不願給出正面回應，朱立倫一再作繭自縛，只會繼續弱化自己的政治地位。



戴瑋姍指出，朱立倫對於賴清德無需“隨時等電話”，建議朱立倫只要願意，隨時可以拿起電話打給韓國瑜、打給傅崐萁、打給黃國昌，立即放下心魔，終結“國會”亂象，別再扯政府後腿，積極參與“國安”簡報，團結一致對外，才是人民所樂見的。