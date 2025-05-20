黃仁勳曝H20禁令少賺150億　讓華為成長

輝達執行長黃仁勳。（照片：COMPUTEX TAIPEI YouTube） 中評社台北5月20日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受科技媒體“Stratechery”訪問時表示，對於H20晶片禁令感到非常痛苦，輝達因此損失150億美元的營收，進而使美國政府少了將近30億美元的稅收，而且為包括華為在內的大陸本土企業創造成長空間。



美國政府擴大AI晶片出口規定，輝達專為大陸生產的降規版H20晶片被列入管制清單，必須取得許可證才能出貨至大陸，嚴重打擊輝達在大陸的營收，更給了當地科技巨頭華為拉近差距的機會。



黃仁勳受訪時表示，此限制將使企業改向華為提供財務資源，華為再透過這些資金進行研發與輝達競爭，隨著華為AI晶片獲得更高的使用率，輝達的優勢會逐漸被侵蝕。



黃仁勳強調，限制輝達AI晶片出口至大陸，其實是替包括華為在內的大陸本土企業創造成長空間，如果輝達無法在大陸競爭，大陸會自己形成一個AI生態系，向全世界輸出技術，甚至成為領頭羊。



這不是黃仁勳第一次警告AI晶片禁令帶來的衝擊，黃仁勳也曾喊話，大陸在AI競爭上並沒有落後，距離非常近，華為是世界上最難對付的科技公司之一。



至於未來是否還會推出專供大陸的晶片，黃仁勳並未多說，但已經強調不會再用Hopper架構進行修改。