左正東：特朗普統一說發生效果　賴修正談話

左正東(左)接受尹乃菁訪問。(照:截自《飛碟午餐 尹乃菁時間》YouTube直播畫面) 中評社台北5月20日電／台大政治系教授左正東今天表示，他長期關注賴清德的公開演說，發現賴去年就職演說時神情可說是“意氣風發”，但對比今天就職滿周年的演說，看起來似乎有些“不開心”，也讓外界好奇“今天是不是有很多話說不出來了”。目前僅能解讀“感覺上特朗普之前提到的‘統一與和平的那句話’似乎發生了一些效果，總而言之，賴清德最近的談話有做一些修正。



賴清德就職滿周年，在“總統府”敞廳以“迎風轉型 穩健前行”為題發表談話，宣布將指示“國安”團隊著手規劃，向在野黨主席進行“重要‘國安’情勢簡報”，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以“國家”利益為優先，坦率真誠交換意見、共商“國是”，攜手面對“國家”的各項挑戰。



綜合台媒報導，左正東今天在飛碟聯播網《飛碟午餐 尹乃菁時間》的專訪中表示，賴清德向來是有話直說的人，但賴清德過去最常講的內容，卻在今天演說中完全看不見。例如，賴清德過去最常講“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，被質疑是“新兩國論”，賴清德前兩天接受網紅訪問時都還有提到該說法，但今天就職週年演說卻完全沒有講，“這應該是在某種考量、因素下做的決定”。



主持人尹乃菁問“會不會與美國人的關切也有關係”？左正東則表示“這個可能性很高，但我們沒有證據”，他說，目前僅能解讀“感覺上特朗普之前提到的‘統一與和平的那句話’似乎發生了一些效果，總而言之，賴清德最近的談話有做一些修正”。



左正東指出，賴清德今日的就職演說，首先是“兩岸關係不見了”，至於是因為“兩岸關係現在非常好”還是“兩岸關係議題‘總統’不想說”，還是“兩岸關係已經不是賴‘總統’說了算”，則有待觀察。



左正東說，賴清德似乎面臨不小壓力，現在回頭看，特朗普的“統一與和平”說法，恐怕並非特朗普的即興之作，而是透過一段時間美方內部醞釀。包括今年2月美方已經有人公開呼籲“美國應該放下台灣執念”開始，考慮重點是美國如何維持在東亞的長期國家利益，美國願意保護台灣，但是要付出多少成本？是否有必要等議題，美方近期一直有類似的文章出現。

