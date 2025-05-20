桃園水陸龍舟爭霸賽起跑　張善政邀全民參與

桃園市長張善政今日出席“桃園水陸龍舟爭霸賽”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月20日電（記者 盧誠輝）端午節將至，全台龍舟賽事加緊準備。今年桃園別開生面，由桃園市政府民政局攜手龍潭、蘆竹區公所舉辦“桃園水陸龍舟爭霸賽”。中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席宣傳記者會時邀請全民一起桃園首創的水上、陸上、線上龍舟爭霸賽，感受傳統節慶與創意活動融合的樂趣。



“桃園水陸龍舟爭霸賽”今日舉辦宣傳記者會，包括桃園市政府民政局長劉思遠、國民黨籍桃園市議員徐玉樹、陳美梅、張桂綿、民進黨籍桃園市議員張肇良和桃園市龍潭區、蘆竹區多位里長都到場出席。



張善政表示，龍潭大池龍舟賽歷史超過1百年，他每年去頒獎都發現，贏的隊伍都很高興，輸的隊伍都很不甘願，但大家的團隊精神士氣都很高昂，也因此讓龍潭龍舟賽一年比一年精彩。今年桃園更首創蘆竹鐵道龍舟賽，將地方歷史轉化為趣味競技的新亮點。



桃園市政府民政局指出，百年傳承的龍潭龍舟賽，今年將於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池熱鬧登場，共有148隊參賽競逐“市長盃”榮耀，並分為公開男子組、公開女子組、機關組、區別組、里別組、國中學生組、里長聯誼會組等7大組別，其中最年輕的“國中學生組”也有13間學校組隊參賽，展現龍舟賽向下扎根、永續傳承的精神。



桃園市政府民政局表示，今年首次登場的蘆竹鐵道龍舟賽，則是5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路上舉行，民眾可在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度，包括里辦公室隊、社會組隊及趣味組共有57隊、342人報名參賽。桃林鐵路過去負責載運燃煤，2012年停駛後，市府改建為綠色步道與自行車道，這次透過鐵道舉辦首次的陸上龍舟競賽。



桃園市政府民政局強調，考量實際划龍舟門檻較高，為讓更多民眾有機會參與龍舟競賽，民政局搭配市長盃龍舟賽推出“水陸龍舟戰”網路小遊戲，民眾只要點進“桃園民政好厝邊”FB粉絲專頁，動動手指划龍舟，人人都有機會是龍王。活動期間從5月21日起至6月1日為止，拚進15秒還能參加抽獎，有機會獲得洗地機、空氣清淨機及超商禮券等好禮。