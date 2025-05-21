高少凡：特朗普萬物皆可交易　賴感焦慮

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職周年談話內容淡化兩岸議題，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，賴先是在520前夕拋出兩岸“併購論”，並在就職周年談話中，幾乎未觸及兩岸議題，一改先前高唱“兩國論”、敵對勢力的尖銳態度，研判是受到中美關係變化影響，美方出手約束，也意味著台海形勢確實險峻，所以必須低調。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



賴清德20日發表執政周年談話，內容全文隻字未提“中國”二字，淡化兩岸的相關議題，僅提及台灣面對“國安統戰威脅”，並重申17項因應策略，呼籲民眾團結抵抗分化。



高少凡表示，賴清德就職周年談話聚焦經濟面向，並拋出與在野黨領袖會面，釋出朝野和解的訊號。在兩岸議題方面的著墨則較少，甚至是幾乎未觸及兩岸議題，連“中國”、“兩岸”等字眼都沒出現，顯然有刻意淡化的意圖。



他分析，賴的設定一方面當然與民調低迷有關，在520之前多家媒體與機構民調都顯示，多數民眾對賴清德一年來的執政感到不滿，民調表現相當慘澹，所以賴清德從經濟與朝野和解議題著手，企圖扭轉執政聲勢低迷的狀態。



此外，高少凡說，最近整個國際形勢變化劇烈，尤其是中美在關稅談判的過程中，雙方持續互動，關係趨緩，導致兩岸議題格外敏感，尤其美國不樂見台灣成為中美關係的變數，所以賴清德避免觸及兩岸相關內容，當然是感受到程度上的壓力，這當中，來自美國的約束是其中之一，另一方面，研判民進黨政府或許也感受到，整體外部形勢確實險峻，所以必須低調以對。

