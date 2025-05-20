都委會決議可推翻？柯文哲臉書轟苗博雅

針對台北市議員苗博雅20日在法院的說辭，柯文哲臉書發文質疑。(照:柯文哲粉專) 中評社台北5月20日電／民眾黨前主席柯文哲涉京華城案今天再開庭審理，法官詰問證人社民黨籍台北市議員苗博雅。對於苗博雅的說辭，柯文哲臉書發文質疑，一個號稱最重視社會參與、公平審議的台北市議員，竟要柯文哲只憑個人意見，就駁回通過都委會十多位委員的“共識決議”？



柯文哲臉書今天發文表示，苗博雅最愛講公民審議、公民參與，但卻主張一個市長可以只憑個人一己意志、喜好，翻盤都委會集體決議。檢方拼不出庭內證據，開始做政治攻防，就開外掛找來“柯黑”議員苗博雅。



柯文哲臉書質疑，苗議員前一天就發文大嗆是柯文哲點名他才會被傳喚作證，這當然是“偷換概念”，因為柯文哲的辯護人當場提出異議：“傳訊此人是浪費大家寶貴時間，但檢察官非常堅持，因為檢方真正想打的，是政治戰、是輿論戰、而不是法律戰。”法庭首先勘驗苗博雅在2021年、2022年北市議會質詢京華城案的影片，影片中，柯文哲被問到京華城案時不時抓頭、一臉困惑，並回答“我不知道”，而這段影片，檢方竟然可以解讀柯文哲的動作，是代表“頭殼抱著燒”、“在卸責”。



柯文哲臉書指出，苗博雅稱自己在律師事務所工作過，但律師透過詰問，確認她沒有處理過都計案，也非都市計劃專業，卻佯裝成比都發局長、都委會資深公務員都更瞭解都計相關法令。庭上勘驗的光碟顯示，苗博雅質詢時，時任都發局長黃一平、都委會執行秘書劉秀玲都表示：“京華城案是依據都市計劃法第24條，由申請人自行擬定都市計劃，經過都委會審議通過”，苗博雅卻堅稱京華城案“沒有法令依據”，沈慶京律師再提出“台北市都市計劃施行自治條例第25條”，並要苗博雅當庭唸出以下文字：“都市計劃地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計劃 規定地區內土地及建築物之使用，基地面積或基地內應保留空地之比率、容積率⋯”之法規。苗博雅明明知道市政府必須遵守三讀通過的“都市計劃施行自治條例”，但他還是運用反反證，說“對！就算有這個自治條例，也其他法令也要遵守，市府不得創設容積”。



柯文哲臉書發文質疑苗博雅，“都市計劃地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計劃 規定地區內土地及建築物之使用，基地面積或基地內應保留空地之比率、容積率⋯”之法規，這段文字你是哪一句看不懂？更離譜的是，當檢方問：“市長可以推翻都委會依法審議的結果嗎”？“最主張公開透明、公民審議的苗博雅竟然大聲的說：可以！”她還說，“都委會的決議不等於行政處分，市長可以不核定、不公告。”



對於檢察官提問，苗質詢完京華城容積已經公告，要如何補救？可以廢止或撤銷？苗博雅回答，“市長可以廢止或撤銷，且當時京華城才剛剛公告，⋯⋯申請人（指京華城）若要主張信賴保護原則（也很難⋯）。”