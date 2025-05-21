施威全：賴520談話是衝過頭的自我收斂

江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 資料照） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職周年談話內容，江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，可以發現與去年520的講話相比，調性保守許多，幾乎不觸及兩岸議題，代表整個民進黨政府目前對於涉及兩岸“主權爭議”的面向，變得小心翼翼，與之前採取的尖銳、對抗姿態形成強烈對比，研判是受到外部形勢影響，之前衝過頭，現在須自我收斂。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



賴清德20日發表執政周年談話，內容全文隻字未提“中國”二字，淡化兩岸的相關議題，僅提及台灣面對“國安統戰威脅”，並重申17項因應策略，呼籲民眾團結抵抗分化。不過在接受媒體訪問時，他則稱，台灣受到侵略者的脅迫，侵略者才是和平的破壞者。



分析賴清德就職周年談話，施威全表示，這次520演說與去年相比，顯得保守並四平八穩，回顧賴清德之前的談話，在語言上很明確定調中國大陸是境外敵對勢力，另外也一直強調，“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，常態性重申“切割兩岸”的概念，但這次的談話當中都閃掉了。



施威全說，上述情況就可見賴清德這次在面對兩岸關係方面，格外小心翼翼，在語言上比之前來得謹慎許多，這並非是兩岸關係出現巨大的變化，而是受到來自整個國際形勢的壓力。



他提到，可以發現，從賴清德去年520的講話迄今這一年間，整個民進黨政府的作為，包括內政部發函，認定大陸配偶、國民黨籍前南投縣議員史雪燕因為沒有“放棄中華人民共和國的國籍”，取消其議員資格，後續並要求全台陸配必需繳交“放棄國籍”證明，加上宣布“賴17條”，定調中國大陸是境外敵對勢力等行徑，很明顯的是在架構“中華人民共和國和‘中華民國’互不隸屬”的法理基礎。