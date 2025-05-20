柯文哲延押庭喊：李文宗是冤獄

柯文哲。（中評社） 中評社台北5月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，20日再出庭。今天下午3點半許社民黨籍台北市議員苗博雅作證結束，開始柯文哲、柯辦前主任李文宗等4人的延押庭。檢方指柯文哲等人仍有逃亡、勾串、滅證疑慮，對此，柯文哲表示，他被收押9個月，“國家”機器傾全力追查，還有什麼案情沒查到的？他當然知道此案是針對他，不要傷害無辜的人，李文宗真的是冤獄。



1958年生的李文宗是柯文哲新竹高中，有50年深厚交情，柯從政後，李便跟在身邊打理核心事務，曾任台北大眾捷運股份有限公司董事長。柯文哲日前出庭也多次哽咽為李文宗抱屈。



柯文哲、威京集團主席沈慶京、李文宗及國民黨籍台北市議員應曉薇等4被告遭起訴後，審理期間第一次延押期限將於6月1日屆滿，檢察官認為有續押必要，建請法院第二次延押，法院今提訊4人進行訊問，柯文哲等4被告均認為無再延押必要，再決定是否予延押至8月。



檢方指柯文哲等人仍有逃亡、勾串、滅證疑慮，柯文哲的辯詞與前台北市副市長林欽榮證詞有重大歧異，尚待後續詰問證人釐清，而且6月要勘驗行動硬碟，柯文哲若交保在外可能利用權勢干擾證人，有繼續羈押必要。



柯文哲表示，自己不可能逃亡，最希望他逃亡的應該是民進黨，因為他逃了民眾黨就垮了，而國民黨奄奄一息，民進黨會長期執政，但他為了支持者不會逃亡。



柯文哲再針對檢方指控的勾串、滅證表示，他被收押9個月，“國家”機器傾全力追查，還有什麼案情沒查到的？他當然知道此案是針對他，不要傷害無辜的人，李文宗真的是冤獄，台灣民主化已30年還發生這種冤獄？目前哪一位證人有指證李文宗涉京華城案？李文宗只是客氣回朱亞虎一封簡訊，朱亞虎傳3封一模一樣的簡訊給李文宗、蔡壁如、張哲揚，檢方為了羅織罪名，在起訴書造假，以坐實李文宗是財務總管，事實上李文宗當時完全沒碰民眾黨財務。



柯文哲並不禁又哽咽地說，“羈押期間我父親過世，我只能在告別式蓋棺前看父親最後一面，骨灰罈放哪裡我現在還不知道，媽媽失智症也變嚴重。”他上午聽到法官說審理才剛開始、結案還早，“心都涼掉”，他只能相信，時間久了，真相一條一條會浮出來。