苗博雅作證　柯委任律師指證人不適格

柯文哲臉書表示，社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，被多位律師打臉。（照片：臉書） 中評社台北5月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，20日再被押解前往台北地方法院出庭。檢方今日傳喚柯黑、社民黨籍台北市議員苗博雅出庭作證。柯文哲臉書20日下午表示，苗博雅說京華城是市府送研議首例，結果被多位律師打臉，京華城不但不是首例，且由苗博雅自己提出的41案當中，就有1/3由台北市都更處自己提出。



柯文哲臉書PO出柯的委任律師鄭深元的意見指出，苗博雅非專家證人，沒有都市計劃背景，證人不適格。同案被告北市都發局前局長黃景茂的律師意見為：證人苗博雅並未實際參與京華城案，事實經過證人都不知道，都是事後查核，這次的供訴就像一個“研討會”，證人發言無法佐證任何事情，證人也不具備相關法令與經驗。



以下為柯文哲臉書全文：



苗博雅說京華城是市府送研議首例，結果被多位律師打臉，京華城不但不是首例，且由苗博雅自己提出的41案當中，就有1/3由台北市都更處自己提出，背後都是私人地主。市長也不可能如苗證人所說的，憑市長個人意見，否決都委會的決議。



一個議員連這個都不懂？難道公務員與都委會的決議，要任由這樣不具都市計劃專業的民意代表踐踏？



鄭深元律師意見：



1.苗博雅非專家證人，沒有都市計劃背景，證人不適格。



2.柯文哲不可能因為相信一個不具都計專業的議員質詢，去否決整個都委會專業、進一步退回這個案件。而且實務上，機關首長都尊重都委會專家意見，過去也不曾發生過有任何一位市長獨排眾議，以一人之力否決都委會集體委員專家意見，況且本案後續還要經過都審會的程序。



3.苗博雅說送研議“只有京華城”，其實除了苗博雅提出的40多案中的第3、9案，還有菸酒公司，菸酒公司就是私人企業，另外還有13件都更處提出的，那些都是私人地主。研議並無違法，且柯文哲任內的研議案都有會議記錄，比中央的更公開透明。



黃景茂律師意見：



證人苗博雅並未實際參與京華城案，事實經過證人都不知道，都是事後查核，這次的供訴就像一個“研討會”，證人發言無法佐證任何事情，證人也不具備相關法令與經驗。



證人說市府可以推翻，但卻提不出實際案例，僅說耳聞一位官員曾說過，證人證詞多處簡陋、四處擷取所得，證言不可採。



證人連“監察院”糾正函所指的恢復12萬平方都不清楚。



送研議縱使不是最常見的，但也並未違法。



都委會委員續聘，跟都發局沒有關係，是透過遴選，簡訊提到更換委員是四月份，當時根本沒有研議案。