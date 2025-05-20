勞動黨籲賴清德　停止“新兩國論台獨路線”

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電／賴清德20日上午發表施政周年談話，勞動黨表示，觀諸通篇內容仍是以“脫中”為根本策略的“台獨”思惟講話，賴清德的“新兩國論”堅持走分離主義“台獨”路線，繼續操做兩岸對抗走下去不會有改變的跡象。勞動黨呼籲賴清德應虛心接受民意的監督、回應民眾的不滿，調整現行嚴重錯誤的政策路線。



勞動黨認為，賴清德上任已滿一週年。針對過去一年賴清德的施政成果，媒體民意調查顯示，絕大多數民眾對其高度不滿意，尤其是司法改革和兩岸政策，民眾不滿意度高達58%。對於與民生息息相關的居住正義和能源政策，民眾不滿意度則為50%和57%。勞動黨對於這樣的數據並不感到意外，因為賴清德執政這一年來，台灣的民主制度、經濟與產業發展、勞工待遇、兩岸關係等重要領域都受到其錯誤政策的嚴重損害。



首先，在對民主體制的危害方面，民進黨不斷用仇恨意識來動員支持者，既擾亂社會又破壞了民主體制正常運作的政黨制衡機制。賴清德上任後濫用司法整肅政治對手，在缺乏證據的情況下便任意羈押、調查國民黨和民眾黨的政治人物，迫使在野陣營多次走上街頭抗議，表達不滿。而“賴政府”不但不悔改，甚至變本加厲，不斷以《選罷法》、《反滲透法》之名搜查國民黨各地方黨部，以及正常參與兩岸交流的團體。



賴清德極度不尊重台灣民意所選擇出來的“立法院”席次分配。在上任不久後就號召“青鳥”包圍“立法院”，緊接著又發起全島性的大罷免運動。估計今年下半年全台灣將有30餘起“立委”罷免投票案，若這些“立委”遭到罷免，又將舉辦數十場的補選。此行徑不僅嚴重加劇政黨對立，更是一場令全台灣社會空轉又勞民傷財的“惡罷”。



其次，在對經濟、產業發展和勞工待遇的危害方面，賴清德應對美國關稅戰的錯誤策略，嚴重損害台灣企業和勞工的利益，使台灣經濟發展陷入困局。面對美國任意施加的關稅壁壘，賴清德不想方設法避險，而是全盤押注在美國身上，不僅提高對美軍購和投資，還提出台美半導體產業整合的計劃，使台積電和其上下游相關供應鏈未來都可能遷移到美國，使台灣經濟、產業發展面臨巨大風險。

