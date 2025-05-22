賴520談核電　王琅琛：可能是美方因素

台電前核安總稽查、清華大學核子工程與科學研究所顧問王琅琛接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）台灣5月17日正式進入“非核家園”，針對是否重啟核電，賴清德520提出“兩個必須，三個原則”。台灣電力公司前核安總稽查、清華大學核子工程與科學研究所顧問王琅琛接受中評社專訪分析，一旦台海爆發危機，沒核電就沒有自給自足能力，液化天然氣船也進不來，台灣能撐多久？賴520對核電態度，可能與美方因素有關，或許未來有轉圜餘地。



核三廠2號機17日停機後續供電，台灣將有8、9成火力發電佔比。針對重啟核電與否，賴清德於520就職滿周年演說回應媒體時談到“兩個必須，三個原則”，包括“核安會”必須依法訂定“安全審查程序辦法”、台電必須依照“核安會”訂定的辦法進行自主安全檢查評估有無重啟的安全條件，必須秉持核安無虞、社會共識、核廢有解。



在此之前美國在台協會（AIT）已表示美國可以提供台灣包括核能的可靠能源來源。AIT處長谷立言更在受訪時提到，在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。



王琅琛表示，他有將賴清德520就職滿周年演說看完，其中在回答媒體提問時特別提到重啟核電與否，感覺有蹊蹺、有安排好的感覺，面對美國總統特朗普稱“讓核電再次偉大”及AIT美國在台協會都支持台灣使用核電，民進黨政府或許發現若不照美國做的，未來一定有問題，因此他觀察賴520的態度，他認為似乎有轉圜的前景。



王琅琛，美國賓州州立大學核工博士，核電專家，歷任台電原動處、電綜所核能工程師、核四品質督導組長、核安處副處長、總稽查、核能與新能源教育研究協進會董事、核能與安全分析研究中心資深研究員等。

