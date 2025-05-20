柯已押9個月　陳佩琪含淚向賴喊話司法改革

陳佩琪受訪時，忍不住落淚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，20日再被押解前往台北地方法院出庭，下午3點半開始延押庭，直到約4點40分結束。柯妻陳佩琪庭後喊話賴清德，司法是目前人民滿意度最低的一項，要賴清德落實司法改革。



陳佩琪也強調，現在案情越來越明朗，檢方還持續以柯文哲可能串證、逃亡要延長羈押，這非常不合理，希望審判長不要再用尊重審級制度帶過。



哭紅雙眼的陳佩琪接著談到柯文哲陳述自己連爸爸的骨灰放在哪都不曉得，講到一半眼淚就止不住的掉下來，她用手簡單擦拭後說，柯媽的心智功能停留在柯爸走了的那段時間一直沒辦法走出來，一直反覆地問她柯文哲為何不能回來？妳是不是都可以去台北看守所看柯文哲？現在應該有點失憶，過一段時間可能就走上失智這條路，一但走上就會惡化很快。



陳佩琪哽咽地說，柯文哲非常焦慮、擔心柯媽的身體狀況，自己已沒辦法照顧柯爸了，若柯媽身體再出狀況又沒辦法照顧，真的對不起父母。柯也很關心她的身體狀況，她有請律師轉達，她的重鬱症在冬天一段時間後，夏天看能不能改善一點，她吃藥的劑量維持不會再加重了，只要柯文哲的身體健康很好，她就放心了，也請柯文哲若持續心律不整，就要看診。



陳佩琪也向賴清德喊話，即便賴一直說自己沒有介入個案，但身為總統要看看底下的司法人員在做什麼事，盼賴將司法改革列入執政政績，而不是一句沒有介入個案，就把目前的司法弊案一語帶過。



民眾黨主席黃國昌受訪時強調，柯文哲在羈押庭上陳述自己絕不可能逃亡，盼法官看清楚檢方羈押柯的理由，是透過多少偽造、捏造、隱匿的證據，到底還要繼續關押柯文哲多久？



台北地方法院20日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，由於柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗等4名在押被告羈押期將於6月2日期滿，檢方認為4人仍有羈押必要要求延押，下午3點半開始針對是否延押由檢、辯雙方意見陳述。



陳佩琪接受媒體訪問表示，社民黨台北市議員苗博雅並非都市發展專業，以非專業的答詢就要民選市長柯文哲撤掉都委會的專業決議，民主的市長不應該做這種事，這是她中午來聽庭時的感想。