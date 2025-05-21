社評：美國對賴清德520演說做了什麼？

賴清德昨日發表520就職一周年談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（評論員 林淑玲）賴清德520就職一周年，昨日上午發表就職演說，召開記者會，府方並公布他接受日媒專訪內容。儘管賴日前援引公司併購認為大陸應該提條件，似指向統一談判；但520接受日媒提問、專訪又暗指中國是“侵略者”，促美日介入阻止中國發動戰爭。兩岸僵局依舊，只有在美國因素下起了些許變化。



賴清德這次520的操作在台灣兩岸圈引起很多討論，他的正式演說為何隻字未提兩岸？這很不尋常。以當前區域緊張情勢，賴就職周年演說和去年就職演說一樣，美方都會要求事先掌握。賴正式演說沒談兩岸，或有幾個可能，一是美方不滿賴的內容請他刪了；二是賴不想被綁手綁腳，就沒在正式演說談兩岸，再用答媒體問，以及日媒專訪表述；三，或是美方與府方交涉得不太愉快。究竟是哪個，留下很大想像空間。



美中關稅談判高潮迭起，美國總統特朗普急於完成談判，日前提到中國開放市場有利統一與和平，任誰都看得出來是“誘餌”；加上台海情勢極度緊張，美方一定會讓賴清德以及他的安全團隊知道。大陸在520前夕定調賴清德是兩岸和平破壞者、台海危機製造者，加上軍演、軍機每日繞台，賴壓力山大。他突然表示要邀請在野黨主席聽“國安”簡報，無非也是訴求內部團結對外，要把藍白兩黨都綁進去。



目前種種情勢對賴清德明顯很不利。AIT在特朗普“統一說”之後回應媒體表示“期待兩岸分歧能夠透過和平、非脅迫的方式、兩岸人民都能接受的方式解決。”這句話很有深意。民進黨向來是說“中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志等。”但AIT強調的是“兩岸人民”，意指不是台灣說了算，等於是當頭潑了賴政府一盆冷水。



賴清德突然援引公司併購談兩岸關係，或可算是配合特朗普演出。另值得注意的是，賴520談話，雖沒對大陸有什麼好口氣，但也沒再搬出“賴17條”，指大陸是境外敵對勢力等說法。乃至於他在去年520就職演說提到的“四個堅持”，堅持“兩國”互不隸屬，堅持“中華民國台灣”的前途，必須遵循全體台灣人民的意志等等，今年520都沒有再提。

