趙建民：賴不修正兩岸政策會出現三大問題

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民20日在一場研討會上表示，賴清德的兩岸政策方向如果持續對抗下去，剩下的3年執政可能會遭遇三大問題，一是兩岸能不能和平？台海情勢是否會快速沸騰？二是“邦交國”會不會掉到個位數？三是台灣經濟會不會被“中美雙殺”？



趙建民強調，自己研讀兩岸關係40年，真的不知道現在大政方針中最重要的兩岸政策是什麼，他看不到，只希望賴清德未來3年，可以好好制定一套兩岸政策、大陸政策。



中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”、馬英九文教基金會20日共同主辦“賴政府”執政一週年研討會“兩岸關係如何突圍？”，馬英九出席開幕致詞。



趙建民在會中表示，近期有民調顯示，全台民眾對於“賴政府”施政一週年的所有政策，最不滿意的就是兩岸關係，有超過5成民眾不滿意，對兩岸關係覺得滿意的衹有3成左右。



趙建民提到，自己一直在思考，賴清德的兩岸政策究竟是什麼？要說賴清德是戰略清晰也行，因為他不斷講“兩國互不隸屬”，看起來態度很清楚，但最近賴又提出所謂的“併購說”，看起賴也不是一味的戰略清晰往“兩國論”的方向走，主因是美國也非戰略清晰。



另外，賴清德看起來是“抗中保台2.0”，趙建民說，賴比蔡英文更激烈，提出“賴17條”等等，而且賴也從來沒說過兩岸要“維持現狀”，但不同的是，蔡英文的兩岸政策，有美國在後面背書，現在的賴清德似乎沒有，所以過去綠營常說美台關係堅若磐石，現在很少講了，美台之間可能已經沒這麼堅固。