張競：賴清德講啥都不重要　最怕大陸不理

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）針對賴清德520就職周年演說後的兩岸情勢，中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競接受中評社訪問表示，賴的談話動見觀瞻但毋須說文解字，兩岸關係是政治範疇，最重要去看中國大陸怎麼反應？他認為現在賴講啥都不重要，沒人在乎，大陸最有可能是相應不理，賴被當空氣、塑膠，這是很可怕的，兩岸危機從這邊感覺得出來。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



張競表示，賴清德談話主要投射對象是對岸、美國、綠營本身，所揭露的政治願景、未來如何，能否獲得綠營支持是重點，能不能得到對岸迴響是重點，能不能得到美國評論，重點是有權力的人對這件事情的反應，在野的藍營或一般百姓有感或無感也好，其實並不是重點。



張競表示，至於對岸、美國會怎麼回應？解讀方式按照下列框架，“會不會回應、是誰出來回應、回應階層如何、內容如何？”但所有事情要有一定時間，因為還有內部討論決策程序，不會立刻講就立刻回應，更何況不是放進正式講稿之中，而是問答之中，這都是問題。



張競表示，但問題還是人家要不要回應賴清德今天所講的內容，不是因為賴今天所講的話，北京要不要回應是靠長久以來的觀察，然後再加上今天的話，再來決定要不要回應。



張競表示，對岸回應的情境有幾種，最糟糕情況是“毫無回應”，把賴當塑膠空氣；次糟糕是“負面評論”，這已經發生好幾次了；第三是“讓你知道，我們聽到了”，不痛不癢，稍微好一點；更好一點是“我們聽到了，積極研究”這是積極正面回應。