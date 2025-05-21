黃介正：“賴政府”不瞭解美國　也不想瞭解大陸

淡江大學戰略所教授黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）淡江大學戰略研究所教授黃介正20日在一場研討會上指出，賴清德執政滿週年，既不瞭解美國，不瞭解大陸也不想瞭解，對美國只能躺平，對大陸只想躺平。過去一年“看內不看外”，只對內搞選舉、動員、互相攻擊，罷免，互相對立，因為這不用對外，關起門幹就可以。但他只想問，這樣如何支撐台灣訂定國際戰略？



黃介正強調，台灣最大危險不在內部，是在外面，而要處理“國安”問題，必須瞭解“打打談談，談談打打”的策略，絕對不能衹有鬥，卻不對話。



中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”、馬英九文教基金會20日共同主辦“賴政府”執政一週年研討會“兩岸關係如何突圍？”，馬英九出席開幕致詞。



受邀與談的黃介正在會中以“賴政府任內台灣可以高枕無憂嗎？”專題演講，他說，或許真的有人認為兩岸關係目前很好，可以高枕無憂，但其實對更多數民眾而言，兩岸關係目前情況可說是輾轉難眠。



黃介正表示，高枕無憂雖是好事，但高枕的同時應該是在思考問題，而非躺平。目前很多人擔心，對於兩岸關係，政府是否已經躺平？但“躺平”有兩種，一種是“只能躺平”，另一種是“只想躺平”。



他進一步說，台灣目前對美國總統特朗普的關稅戰是“只能躺平”，因為台灣不理解華盛頓的運作，不瞭解白宮與國務院官員其實未必同調，台灣很想瞭解美國的對台政策，但常常忘記，譬如美國國務院的亞太助卿人事案還沒通過參議院的任命聽證，美國國防部主管亞太事務的助理部長，現在根本還沒提名，甚至美國“國安會”的一把手、二把手都直接被請辭，目前僅有美國國安會主管亞太事務的人員還算是台灣所熟識，但也就到此為止。



現在可看出來，美國真正在白宮內做決策者，與美國閣員是有距離的，黃介正認為，台灣在此狀況下，外部壓力其實相當大，但另外一個問題是，“賴政府”對大陸卻是只想躺平，也不想知道大陸決策模式，只想躺平。