中評關注：賴緩和兩岸論述　談轉向還太早

賴清德就職滿一週年舉行記者會。（照片：府方提供） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職滿周年的談話，兩岸篇幅大幅縮水，迥異於3月提出“賴17條”時，強硬定調中國大陸為“境外敵對勢力”，似乎有些不同。在美國總統特朗普提及統一與和平之後，賴談話對兩岸論述刻意減少，很可能是美方給了壓力。但在回答媒體提問時，賴仍指中國大陸是和平破壞者、侵略者，呈現出賴對大陸還是有敵意，只是目前既然不能講，只好先擱置不講。但認為這是賴兩岸論述轉向，還太早。



賴清德在就職滿一週年記者會上，對於兩岸論述顯得相對克制。主要聚焦在美國關稅談判以及台灣政治的朝野關係上，對兩岸關係刻意不多提，此舉不見得是賴對兩岸關係的轉向，很可能只是不願意碰觸美國底線，美方顯然在520談話前，對賴有所表示。



賴清德談話裡兩岸論述篇幅不多，沒有重申“敵對勢力”，也沒有提到“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”等強硬說法，對於兩岸的說法衹有提到，他之前整合各部會力量，提出針對“國安統戰威脅”的17項因應策略，來團結民眾抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。



賴清德昨天也沒有對之前接受專訪，拋出大小公司併購說加以闡述，甚至連安排媒體提問也都沒有這一題，刻意將兩岸的題目留給親近的日媒發問。不進一步闡述這個論調，很可能賴清德還要讓風向飛一下。



如果520談話在美國有意控制下，賴清德刻意不碰觸，那媒體提問以及接受日媒訪問談到兩岸論述，很可能就是打擦邊球。賴在接受訪問時的答案，與過去兩岸論述相差不大。



目前正值大罷免連署最後連署與投票階段，賴清德很可能基於美方壓力，對兩岸論述暫時隱而不提。在“抗中牌”無法強推之下，大罷免能否發揮最大效果，讓藍委有多數的席次被罷免，可能會產生變數。但既然他的身份不能談，就由民進黨中央來談，今天中常會就排定“提高警覺！認清中共滲透風險”的專題報告，仍是對中國大陸充滿敵意。



賴清德週年談話對於朝野會商也有兩手策略，一方面拋出要朝野政黨領袖“會商國是”，又指示向在野黨主席進行“重要國安情勢簡報”；另一方面又要用民主的紛爭，要用更大的民主來解決，就是指大罷免。