鄭正鈐：賴520談話口是心非　看不到誠意

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月21日電（記者 盧誠輝）賴清德20日就職周年發表談話，提出將指示“國安”團隊著手規劃，向在野黨主席進行“重要‘國安’情勢簡報”。中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，賴520談話口是心非，一方面喊團結合作，另一方面卻不肯停止大罷免，根本就完全看不到誠意。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。綠民團發起的罷免鄭正鈐案已過第二階段。



鄭正鈐指出，賴清德520談話特別提到將由“國安”團隊向在野黨簡報重大情勢、共商“國是”，聽起來好像是釋出善意，恐怕只是流於形式上的喊話，就如同賴過去一貫的手法，一方面喊團結合作，另一方面卻要搞大罷免一樣，口是心非，完全看不到誠意。



他提到，賴清德在講“願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作”之前，卻又強調“民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成”，這句話擺明就是不肯停止大罷免，只想以賴口中所謂“更大的民主”來解決朝野紛爭，這樣在野黨能接受嗎？



鄭正鈐認為，賴清德嘴巴上看似講了誠意，但卻根本拿不出具體的行動。這從賴上任後，儘管表態希望朝野溝通合作，但“行政院”卻頻繁提起覆議，一再否決“立法院”的多數意見就可看出，“賴政府”的實際行為與對話承諾背道而馳，朝野關係非但無法修補，反而更加撕裂。



鄭正鈐強調，賴清德的口是心非和沒有誠意其實從520前就已經可以看到，當多家媒體民調都反應出“賴政府”的不滿意度超過5成，但民進黨卻偏偏可以提出幾乎完全相反的民調數字，想繼續欺騙自己和選民，這根本就是睜眼說瞎話，哪一種民調數字比較能反應真實民意，他相信台灣多數民眾心裡應該都有答案。

