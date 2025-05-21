趙建民：賴完全倚美失自主性　不利台灣發展

前陸委會副主委趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）賴清德20日上午發表“迎風轉型、穩健前行”就職周年談話，並召開記者會，兩岸談話已沒有昔日強硬。前陸委會副主委趙建民向中評社表示，唯一可以想到的理由就是外力，也衹有美國可以使賴清德這樣，但賴並不是不想提兩岸議題，而是不方便提。



趙建民認為，兩岸關係好的時候，台灣對大陸的自主性提升，對岸也尊重我們，台灣對美國的自主性也提升，因為美方會有顧忌。當兩岸關係不好時，自主性肯定沒有了，因為大陸會給你更多壓力，同時要更依靠美國，更沒了自主性，這大概就是賴清德現在的處境。



賴清德的就職周年談話未提及兩岸議題，僅在媒體提問時，以及府方後續釋出他接受日媒專訪時觸及，但論調不如之前強硬。



趙建民接受中評社訪問表示，他在賴清德談話內容尚未公布之前即已預測，賴今年的兩岸言論勢必會更謹慎。他分析，從賴清德一貫的個性來看，本不太可能主動調整對中國大陸態度，加上過去多次面對大陸的強烈反應，賴從未因此改變在公開演說中對兩岸關係的基本論述，可見中國大陸的壓力並非關鍵影響因素。



趙建民也排除台灣內部輿論與選舉考量的影響。他指出，雖然賴兩岸關係滿意度偏低，但將反中論述與大罷免相連結，顯然對民進黨是有利的，所以賴清德理應更積極論述抗中言論以穩固基本盤，因此這一點也不構成他選擇淡化兩岸議題的解釋。



趙建民強調，唯一可以想到的理由就是外力，也衹有美國有這個力量可以使賴清德變得這麼謹慎。