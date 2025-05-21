高長：兩岸經貿緊密　用政治手段脫離很殘忍

前陸委會副主委高長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）前陸委會副主委、東華大學榮譽教授高長20日在一場研討會上表示，兩岸經貿關係緊密，若欲用政治手段強行脫鉤，實屬“非常殘忍”。台灣在美中對抗下受衝擊甚深，尤其特朗普2.0的關稅戰已對全球經濟帶來實質壓力，台灣更難以倖免，未來兩岸關係及對大陸的經貿策略，應深思熟慮。



馬英九文教基金會與中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”20日共同舉辦“賴政府”執政一週年“兩岸關係如何突圍？”研討會。高長受邀以“美中兩強對峙 台灣可以選邊站？”為題進行演講。



高長在會中指出，特朗普主張全球都佔美國便宜，中國更是他的主要目標，之前中美在關稅戰上的激烈交鋒，甚至美國對中國某些商品的關稅一度高達245%，而中國也採取對等報復，關稅從先前的28%一路升高至125%，都讓世界經濟動盪不安。



高長說，國際貨幣基金（IMF）於今年4月發布的最新經濟預測報告，明顯調降2025至2026年間全球主要經濟體GDP成長率。根據機構分析，高關稅政策對全球經濟基本面形成壓力，直接打擊出口依存度高的國家。



高長提及，台灣出口占GDP比重超過六成，是亞洲對外貿易依賴度最高地區之一，無法自外於全球供應鏈動盪的影響。根據“主計總處”、中經院及多家金融機構的預測模型，美中貿易壁壘將使台灣電子產業首當其衝，尤其在對美出口品項中，電子與積體電路等產品比重高達六成以上。若關稅長期存在，將進一步影響製造業投資信心與勞動市場穩定。



在美中高度對峙背景下，高長以台積電為例表示，即便企業本身營收仍有成長空間，但製造據點的外移已對台灣本地產業造成結構性衝擊，或許台積電不會受太大影響，但台灣會。