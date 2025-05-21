柯文哲：民進黨最希望我逃亡　因藍奄奄一息

柯文哲。（中評社） 中評社台北5月21日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，20日再被押解前往台北地方法院出庭，因柯文哲羈押期限將屆，合議庭針對柯文哲延長羈押禁見進行訊問，柯強調“我不會逃亡”，並稱最希望他逃亡的是民進黨，當他提及羈押期間父親柯承發過世，柯忍不住哽咽拭淚說，在告別式蓋棺時才見到父親最後一面，“現在還不知道骨灰放在哪裡”。



柯文哲強調，他一定不會逃亡，民進黨希望第三勢力泡沫化，結局剩下藍綠對抗而已，加上國民黨已奄奄一息，所以最希望他逃亡的是民進黨。



柯文哲說，賴清德在執政後動用檢調司法對付主要在野黨主席，將他羈押至今9個多月，他知道此案是針對他而來，但不要牽連無辜，李文宗只是客氣回覆鼎越公司前董事長朱亞虎一通簡訊，就被收押了9個月，起訴求刑10年、併科罰金1000萬元，“顯然是冤獄”。



柯文哲說，朱亞虎日前作證證稱他傳簡訊給李文宗、蔡壁如、張哲揚3個人，還傳給蔡2次，只因李文宗客氣回訊感謝朱捐款，就被檢方羅織罪名、造假誤導入罪。



柯文哲說，京華城案研議期間，李文宗早已離開市政府一年多，去北捷當董事長，李也從未管過民眾黨財務，只是大選時找他來競選總部當財務長，成立眾望基金會後要求李去找員工而已，卻被他連累。



柯文哲哽咽說，羈押中父親過世是律師告訴他的，他在告別式才見父親最後一面，直到現在連父親的骨灰放在哪裡都不知道，他身為長子，沒有辦法處理父親的後事，包括母親何瑞英失智症也日漸嚴重。



柯文哲說，檢察官偵查階段他被羈押，他2度不抗告，以為真相很快就會查清楚，原來是自己太天真，但事後他看到起訴書嚇一跳，起訴書像小說一般，全部是檢察官的臆測、推想，早上聽到審判長說“這件案子現在才剛開始”時，他整個心都涼了，不知道要審多久、要被收押到什麼時候。



柯文哲說，一件走完行政程序的案子，2年後突然說是弊案，其實他大可以全部撇清給把案子送上來的下屬和都委會就好，但他身為行政首長，必須承擔，否則讓行政團隊情何以堪，反正他還是相信，時間久了，真相會一條一條浮現出來。