日媒稱大陸或2026攻台　栗正傑析戰術

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電／隨著中國大陸頻繁於台海周邊進行軍演，台海情勢持續升溫，美國國防部先前預測中國大陸可能於2027年對台發動攻擊，但日本《產經新聞》近日報導稱，解放軍有可能在2026年就提前開戰。對此，台退役少將栗正傑20日表示，中國大陸可能以“圍點打援”戰術進行布局，意即在特定區域如台灣南方的巴士海峽東側部署艦隊，藉此引誘美、日軍事力量前來支援台灣，並在其進入解放軍戰機與飛彈射程後加以殲滅。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑20日在中天節目《頭條開講》中表示，日本媒體的模擬戰情相當值得關注。他指出，美國航母戰鬥群在面對解放軍大規模飛彈飽和攻擊下，將可能難以招架、甚至有被擊沉的高風險。他進一步指出，這樣的作戰模式已明確呈現為“反介入／區域拒止（A2／AD）”戰略，目的在於阻止外部勢力，特別是美日聯軍介入台海戰局。



栗正傑分析，中國大陸可能以“圍點打援”戰術進行布局，意即在特定區域如台灣南方的巴士海峽東側部署艦隊，藉此引誘美、日軍事力量前來支援台灣，並在其進入解放軍戰機與飛彈射程後加以殲滅。他舉例指出，2025年“海峽雷霆－2025A”軍演中，山東艦的部署位置便顯示類似戰術意圖。



栗強調，若美日聯軍介入失敗，將對台灣產生巨大心理衝擊。中國大陸可趁勢宣布“完成統一”，而不必全面進攻台灣全島，從而實現其“不戰而屈人之兵”的戰略目標，取得一個完整、可接收治理的台灣。

