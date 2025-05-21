零關稅台米恐打4折　上百農民“立院”怒吼

林佳新20日率上百位農民北上“立法院”抗議陳情。（照片：林佳新臉書） 中評社台北5月21日電／台美關稅談判農民憂心進口米零關稅，“最強菜農”林佳新20日率上百位來自各地農民，選在賴清德就任一周年當天，北上至“立法院”抗議陳情，呼籲關稅談判勿犧牲台灣農業。台產米品牌商表示，現在進口米關稅平均1公斤45元，若台美關稅談判真的零關稅，台產稻米的價格恐怕腰斬，甚至只能以當前4折的價格低價銷售，對農業打擊相當大。



根據《中時新聞網》報導，林佳新表示，過往政府開放美牛與萊牛進口，重創台灣畜牧業，開放萊豬，養豬場也大幅減少。若本次繼續犧牲農業讓美國農產零關稅進口，本土稻米產業恐怕也會跟著消失，呼籲政府應與60萬農業從業人口站在一起，拒絕美國無理要求，守護台灣安全。



台產米品牌商指出，以顆粒較飽滿、高等級的市售一等米為例，通路1公斤售價約100元，若美國米壓境，一等米的市售價格恐怕只剩40元。



嘉義稻米小農表示，其實美國米早就進入台灣，只是多用於食品加工中，大型量販店、超市等通路還沒有賣。大倉米舖執行長簡碩宏表示，小農也開始思考因應措施，除了提高稻米栽種的品質外，也強調農產品溯源，讓民眾愛買台產米。



全聯指出，關稅大戰首波影響將會是“米”與“鮮乳”，不僅是日常飲食中不可或缺的農產品，一旦面臨外部的競爭與進口壓力，對民眾影響也最大。



若關稅真降為零，溫先生認為，民眾可能還是會買台產米，但上班族以外食為主，坊間自助餐、便當店等餐飲業者，在成本考量下，未來可能會大量使用美國米，無疑壓縮台產米銷售空間。



台“農業部”表示，賴清德所提“從零關稅談起”並不是所有農漁產品都是零關稅，會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則。