郭正亮：日本記者提問賴兩岸經過設計的

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北5月21日電／賴清德20日發表就職周年談話，但在致詞中未提及兩岸關係。在日媒提問時，賴表示在對等尊嚴下，台灣樂意與中國進行交流合作。前“立委”郭正亮指出，賴受到美國壓力，尖銳的政治語言不見了。但美國總統特朗普還會繼續講統一與和平，大陸領導人也會問特朗普，特朗普怎麼回答？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮20日在《頭條開講》節目表示，賴清德講對等尊嚴，被國台辦批是兩國論翻版，他還透過日本記者提問，這是經過設計的，因為他本文不想講。這有幾個意思，第一個就是壓力很大，美國叫他不要製造變數，美中正在談判當中。但他也可以講別的，我們看到最敏感的幾個詞都不見了，比如說互不隸屬、境外敵對勢力、中國，也可以從另外一個角度講，比較合乎“憲法”的方式，比如說講“中華民國”、兩岸關係條例，賴也不願意。



郭正亮強調，從這裡就知道，賴清德還是在堅持一些什麼，只是受到美國的壓力，所以尖銳的政治語言不見了。可是他又有點不甘心，所以就安排了日本記者來提問，讓他講出那一段。國台辦那個意思，對他基本上還是不信任，認為多那一段，隱含了兩國論，只是不方便說。所以兩岸還是沒有任何進展，只是暫時沒有惡化。國台辦記者會也沒有任何人問併購這一題，覺得中國大陸基本上就覺得，賴在耍嘴皮。

