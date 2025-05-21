檢偵辦基隆綠議員罷免案　聲押領銜人游正義

游正義。（照:游正義臉書） 中評社台北5月21日電／基隆地檢署持續偵辦民進黨議員罷免涉偽造案，20日上午再度約談市議員張之豪案的領銜人游正義，經檢察官復訊後，晚間檢察官認定游有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。對此，基隆地院表示，此案列2025年度聲羈字第68號案件，因夜間不訊問，於上班時間屆至、酌留閱卷、律見時間後，暫定於今日上午11時開庭訊問。



綜合台媒報導，“基隆市公共事務學會”發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，此學會由前國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元擔任會長，游正義任總幹事、紀文荃任副總幹事。



游正義、紀文荃也分別是罷免張之豪案、鄭文婷案領銜人，隨著檢調偵辦進展，紀文荃先遭羈押禁見，韓吉元8日以新台幣10萬元交保，而游正義先前被約談後，檢察官諭令15萬元交保。



檢察官為釐清共犯角色及分工等，20日上午再度約談游正義，經復訊後，晚間10時許，認定游正義有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見游正義。



截至目前為止，此案至少有13名被告，紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝，共4名被告已遭羈押禁見，其餘被告則以3萬元至15萬元不等金額交保。