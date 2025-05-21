賴拋設主權基金　財經學者：勿淪舔美基金

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電／賴清德520就職周年談話，拋出成立“主權基金”的構想。外界關心，龐大資金籌措管道從哪來？學者認為，每年超徵稅收、台“中央銀行”外匯存底、由政府四大退休基金合組，或由台“財政部”發行特別公債，向台“中央銀行”購買外匯存底等都是可考慮的管道。政治大學財政學系教授陳國樑憂心在美國總統特朗普發動關稅戰的敏感時機，推此政策，恐淪為“舔美基金”。



根據《中時新聞網》報導，政治大學財政學系教授陳國樑表示，1、2年前，前“立委”吳欣盈也曾力促成立主權基金，當時行政機關態度都“不置可否”；惟現在政府又積極推動“主權基金”，顯然“昨非今是”。他強調，如政府推動主權基金的目的是提高報酬、降低"國家"財政經濟風險，為何早不做現在才做，需要向民眾解釋清楚，不要最後淪為“舔美基金”！



對於主權基金的資金來源，台灣經濟研究院長張建一指出，台灣過去幾年的稅收，實徵數大於預估數4000億至5000億元，政府可由每年超徵稅收中提撥一筆錢出來成立主權基金。



政治大學金融系教授殷乃平認為，若以投資國際為戰略布局，從新加坡的經驗來看，"央行"外匯存底是可考慮的籌資管道，或者由政府四大退休基金合組主權基金，則是最簡單的方式。



陳國樑則建議，主權基金財源可以由“財政部”以發行特別公債的方式，向“央行”購買外匯存底，以作為首批資金來源，因為“國家”淨資產未變，特別公債可以不計入債限，惟規模上就要想清楚，“央行”讓多少外匯存底出來，需要多少來維持貨幣市場的穩定。



張建一認為，主權基金的管理單位很重要，必須要中立；殷乃平認為，主權基金上路需要立法與配套，首先，要杜絕政治力介入，其次，也不能讓私人大財團利用，否則將引發大災難，因為賺錢歸財團、賠錢歸全民。



至於財政紀律上，早在2018年就有“聖地牙哥原則”，要成立主權基金就必須按照原則來制定遊戲規則，例如要設立專法、要有專責的機構，獨立的學者或專家操作，並且接受監督，避免主權基金成為行政部門的小金庫。