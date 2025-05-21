憂火力發電　趙少康：父母住台中都得肺腺癌

趙少康。（中評社 資料照) 中評社台北5月21日電／核三廠日前除役，中國國民黨籍台中市長盧秀燕19日受訪提到，中火有“火力全開”現象，18日增加了50%的發電量，因此會增加50%的燃煤，極為擔心。前中廣董事長趙少康昨日表示，自己的父母都住在台中，認為台中比台北好、颱風很少來，結果都得了肺腺癌。



盧秀燕19日受訪提到，台中火力發電廠目前確有火力全開的現象，以5月16日核電停止前1天，當天發電300MW，但18日晚上增至4500MW，增加50%的發電量，而現在才5月，會不會6、7、8月時火力全開？將持續監督及追蹤。她並指出，現在其他的能源發電還不夠，核電就停，而中火是全台最大的電廠又是燃煤電廠，肩負最大的發電任務，非常擔心。



根據《中時新聞網》報導，趙少康20日在其主持政論節目《少康戰情室》表示，“台中原來是多好的地方”，台中的氣候好、自己住在那多年，當時自己曾請父母到台北，但他們不願意，理由是“台中比台北好、颱風很少來”，結果都得了肺腺癌。他並指出，空污的問題不只台中，甚至還禍延南投，“南投都跟著倒楣”。



而台電則強調，台電遵守“台中電廠非空污季運轉不超過9部”的承諾，不會火力全開，也已經很久沒有火力全開。台中電廠去年4月1日至5月18日發電量約8700萬度電，相較之下，今年同期發電量不到8000萬度，低於去年同期接近1成。



