賴清德向在野主席簡報　鈕則勳：請君入甕

賴清德釋出要向在野黨主席進行國安簡報，鈕則勳認為，賴清德是想達到“一石五鳥、一舉數得”的效果。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北5月21日電／賴清德20日就職周年談話指出，始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，並將向在野黨主席進行“國安”情勢簡報。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳20日在臉書發文提出“請君入甕”等5點理由，他指出，賴清德釋出“向在野黨主席進行“國安”簡報”的訊息，還是策略滿滿、想達到“一石五鳥、一舉數得”的效果。



鈕則勳表示，賴清德釋出此訊息的效果，首先是“高度格局”，建構“總統”的高度格局仍然是重要考量，畢竟願意釋出“國安”訊息和在野黨分享，賴清德當然想突顯誠意建立互信；再來，“在野背書”，賴清德想要以自己主控的訊息，特別是在抗中框架中，來鋪陳抗中保台言行、政策作法的合理性，來讓在野主席背書。



第三，“請君入甕”，向藍白請君入甕，不排除也是賴清德的策略考量，畢竟綠營一直貼“中共同路人”標籤，所以“國安”簡報不排除會有進一步政治操作的可能性。第四，“反打在野”，若在野聽簡報，提出質疑，綠營會否又強化攻擊在野“反對而反對”、“中共同路人”，這不得而知。



鈕則勳說，最後，“虛晃一招、以拖待變”，畢竟“國安”簡報的如何定義、形式、時間、內容都未有訊息釋出，但三大政黨要如何對以上議題作定調及妥協，都有其困難性，所以賴清德未必不可能只是虛晃一招，骨子裡仍未必真的想對在野作“國安”簡報。



不過，鈕則勳也認為，在野陣營也未必沒反制辦法，第一，可以採取議題掛勾方式，如要賴清德來“立法院”進行“國情報告”，或是呼籲賴清德緩和大罷免，都是可以掛鉤的議題，進一步來交換或是讓賴清德更突顯誠意。第二，針對以上簡報的形式、時間、內容等，可不斷藉由談判議題切割的操作，來擴大在野黨與執政黨博弈過程中在戰術運用的空間。