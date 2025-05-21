吳釗燮缺席備詢沒請假　藍白嗆打臉賴清德

司法及法制委員會召委吳宗憲（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會今天進行“總統府”、“國安會”相關預算解凍案，“總統府”秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮再度缺席。會議主席、中國國民黨籍“立委”吳宗憲表示，潘孟安因為有行程，已經准假，但吳釗燮沒有請假，不知道為什麼不來。中國國民黨籍“立委”王鴻薇則抨擊，“吳釗燮是打臉賴清德昨天說的話嗎？”不尊重人民知的權利。



朝野“立委”進行會議詢問，國民黨籍“立委”羅智強說，賴清德都遞出橄欖枝邀請在野黨主席要對話，今天就打臉賴了嗎？民眾黨“立委”黃國昌則要求吳釗燮一定要到。民進黨籍“立委”吳思瑤則捍衛說，“立法院”秘書長周萬來都可以不來，不要雙標。



朝野“立委”沒有共識，差一點又吵起來，主席宣布會議先休息。



吳宗憲會議開始前受訪說明，潘孟安因為有公務請假，他也准假，但吳釗燮並未請假，不知道為什麼又不來。



會議一開始就先進行會議詢問，黃國昌發言說，“總統府”秘書長准假尊重，但是“國安會秘書長”沒有准假不來。上一次譴責案，吳釗燮說很遺憾，說不來就不來拿他沒皮條，吳釗燮是“國安會”太上皇嗎？今天解凍案還處理得下去嗎？要不要請“國安會秘書長”來，否則預算案怎麼解凍？



吳宗憲會議上說明，不知道為什麼吳釗燮不來，每次都說憲政慣例，不懂哪個憲政慣例，要護航的可以去修法，根據“國安會”組織法就是要來“立法院”報告，法律還在不要不遵守，現在想辦法請他來。

