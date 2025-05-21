綠推“國安”修法　吳思瑤：賴已釋善意勿再擋

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）賴清德昨日就職周年，拋出向在野黨領袖進行“國安”簡報。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪則說，面對賴清德的善意，在野黨不假思索回潑冷水，這不是做人的道理。希望在野黨委員釋出善意，“國安法”案不要再擋。



賴清德3月提出5大“國安”統戰威脅及17項因應策略（賴17條）後，民進黨團隨即表示，去年已提出10部與“國安”相關的法律修正，擬針對精準打擊、公開揭露及風險控管3大面向修法。



對於朝野是否會商國是？吳思瑤表示，解鈴還需繫鈴人，“總統”憲政史上第一次院際協調，以國家“元首”高度折衝，但是結果是什麼，院際協調結果是“立法院”惡刪、惡凍總預算，沒有轉圜，持續惡搞到底。



她表示，賴清德已經遞出橄欖枝，在野黨不要把整顆橄欖樹砍掉，賴清德昨天再度遞出善意訊息，“國家安全”資訊要讓在野黨瞭解“國家安全”相關資訊。賴這樣的做法，充分展現出希望朝野對話，透過資訊共享，讓藍白委員深知理解，“國安”處境應該要合作協力。



吳思瑤說，面對賴清德的善意，在野黨不假思索回潑冷水，這不是做人的道理。“國家安全”是台灣最重要的，賴清德強調政黨對內可以競爭，對外要團結，國家議題不管藍白綠都要合作。但是賴昨天上午提及“國安”訊息要向在野黨簡報後，藍白陣營在一兩個小時之後的程序委員，依然擋下“國安法”案。因為台灣面對“國安”問題，步步緊逼被打壓，但在野黨選擇替中國說話，就這個議題希望在野黨委員釋出善意，“國安法”案不要再擋。