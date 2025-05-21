陳超明：對美軍購已很多了　應強化拚經濟

無黨籍“立委”陳超明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）賴清德520就職周年談話，兩岸論述轉低調。無黨籍“立委”陳超明21日呼籲賴清德，為人民安全，把經濟打穩，要組AI“國家隊”前進美國，“國土安全韌性”預算新台幣1500億元不如挪去拚經濟，對美軍購已買很多了，別一昧再買。



“海委會主委”管碧玲則答詢，對美採購就是平衡逆差，自造艦就是支持產業，完全符合。



陳超明21日出席“立法院”經濟、財政委員會聯席會議廣泛發言時表示，他昨天很認真看了賴清德520就職滿周年演說，很仔細地看，發現賴少提兩岸，過去敢講的敵對境外勢力、脫中入北，也不談了，到底為何會出現這樣的變化？



陳超明認為，台灣應面對美國關稅戰對台灣產業發展造成的影響，應著重台灣產業，有經濟收入，才會讓民眾安居樂業。他有看到賴清德昨天說要前進美國，組成AI“國家隊”、成立主權基金等，“行政院長”卓榮泰也說要打造AI十大基礎建設。



陳超明質疑，拚經濟最重要，編1500億元“國土安全韌性”預算，所謂何事？當然保衛台灣、人人有責，但台灣一直買美國武器，到現在買多少了？



他建議，將“國土安全韌性”預算挪來支持賴清德說的打造AI主權基金、“國家發展隊”，把台灣經濟打穩。他只是在檢討，不是反對要刪除、凍結“國防”預算，他有把賴清德的每句話都背下來，到底買美國武器已經多少了？到底能不能用時？到底實不實際？還是現在懷疑美國都有問題？