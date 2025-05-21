王鴻薇：賴清德已經被美國盯上　心有不甘

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）針對賴清德就職周年兩岸談話，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇向中評社表示，賴在兩岸議題上低調，是為了不惹火美國，但顯然他心有不甘，既然那個身分不能談，就用黨主席身分來談。



王鴻薇強調，賴清德這樣的做法對緊張的兩岸情勢沒什麼幫助，未來發展仍非常悲觀。



王鴻薇接受中評社訪問表示，賴清德在非常重要的就職周年演說，兩岸論述非常低調，和過去強硬態度有所不同，第一個可能是外界不抱期待，賴即便談兩岸，恐怕也對現在的緊張情勢沒什麼幫助，所以他乾脆少提了。



另外一個最有可能的是，王鴻薇說，因為賴清德已經被美國盯上，畢竟也有很多美國智庫、學者公開發表文章，傳達訊息，要美國政府看好賴清德，所以賴應該已接到這樣的訊息，因此昨天的談話變得比較保守。



王鴻薇提到，但民進黨中常會今天又要大談中共滲透的問題，等於身兼民進黨主席的賴清德，把兩岸議題拉到黨務的身分來談，即便和“總統”高度去談兩岸的效果有所差別，但顯然賴在不想惹火美國的狀況下，只能塞在民進黨中常會上來談。



王鴻薇認為，所以賴清德心裡一定很想在昨天的場合好好談兩岸問題，只是不能談。所以賴的態度非常清楚，仍是抗中、反中，大概談不上有轉向的趨勢。