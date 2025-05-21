“國安局”爆性騷女警都受害　蔡明彥回應

蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）台“國安局”日前爆發性騷事件，遭藍委爆出“國安局”內部沒有設置性平小組，而性騷加害者也僅記兩次過，被認為輕縱性騷累犯。“國安局長”蔡明彥今天受訪表示，“國安局”全面檢討性平專案，不管是性平專案小組或法律、心理諮商都會持續辦理。他也強調，並沒有外界提到包庇的問題。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局長”蔡明彥就預算解凍案報告並備詢。



“國安局”北部工作站日前被踢爆，謝姓簡任組長是性騷擾慣犯，不但對單位內女性同仁搭肩、摟腰、襲胸，甚至傳出連“警政署”、“移民署”的女警曾受到騷擾。“國安局”日前回應已記過2次調非主管職務，不過仍遭朝野“立委”抨擊包庇。



蔡明彥說，針對性平案件處理，“國安局”的原則包括：



第一、依照性平相關法規處理，依照性平法規，一般性騷案法律追訴期有5年，權勢性騷法律追訴期7年。在5至7年內相關受害人想要提出法律申訴，都必須在處理過程完備法律的步驟，才有辦法經得起法律後續檢驗。



第二、處理過程中，也都會依照當事人、被害人的意願做必要處置。整體約談過程中，被害人對局裡面相關主管的處置，我們認為都有依照他們的需求處理，並沒有外界提到包庇的問題。



第三、當然要全面檢討性平案，看局裡有哪些可以再策進作為。



他說，不管是性平的專案小組設立，或其他法律、心理諮商輔導機制的建置，都會持續推辦，建立起一個更友善的職場環境。