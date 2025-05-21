管碧玲重現“立委”犀利風格　怒槓藍白委

“海委會主委”管碧玲爆氣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）民進黨籍“海洋委員會主委”管碧玲今日赴“立法院”備詢，重現昔日“立委”犀利風格，怒槓中國國民黨、台灣民眾黨籍“立委”不肯通過預算給海巡弟兄照顧，叫海巡情何以堪？管、綠委與藍白委吵成一片，氣氛火爆。



“立法院”經濟、財政2委員會聯席會議21日審查“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案”等案。列席官員有“經濟部長”郭智輝、台電董事長曾文生、“財政部”“政務次長”軟清華、“勞動部”“常務次長”陳明仁、“農業部長”陳駿季、“教育部”“政務次長”葉丙成、“政院”公共工程委員會副主委陳為祥、“國防部”副部長柏鴻輝、“海洋委員會主委”管碧玲、“內政部”“政務次長”董建宏、“衛生福利部”“常務次長”周志浩、“原民會”政務副主委杜張梅莊、“國發會副主委”彭立沛、主計長陳淑姿等。輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



管碧玲表示，國土安全韌性特別條例被誤解跟關稅議題有關，甚是被說是硬塞、偷渡進來，她必須澄清，早在關稅議題發生前2月19日，“海委會”就已經發布新聞稿，期盼社會支持“海巡署”應對中國灰色襲擾與海域執法的經費需求，應以特別預算補救。“海巡署”目前急需的300多億新台幣預算是要補足設備上2大缺口。



民眾黨“立委”張啟楷說，“政院”提4100億元特別預算版本，其中1500億國土防衛韌性預算、1千億台電撥補是大灌水、大偷渡，管碧玲應該提追加預算就好了，既然2月就發現那就該請“政院”用多的歲計賸餘給予，不給錢不是“立院”、而是“政院”，國家有財政制度，年度預算有編、就別編在特別預算，民進黨籍“立委”們到底懂不懂守法？



曾任5連霸“立委”的管碧玲，突重現昔日“立委”問政犀利風格，爆氣高分貝痛批，現在藍白委說要將海巡預算踢去追加預算，就是舉債，那藍委賴士葆、張啟楷就是要“海委會”慢慢拖、沒關係？“海委會”更是最早要求的，到今天還被誤會，這幾天偷渡案這麼多，海巡卻沒紅外線熱像儀，這叫海巡情何以堪？