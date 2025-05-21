藍天王挺身反罷區域聯防　大咖出馬大造勢

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康、前黨副主席郝龍斌昨天召集雙北11位黨籍“立委”舉行便當會，商討“區域聯防”等反罷免策略，除了將辦大造勢外，也將邀請藍營天王合體催票。對此，昨天在場的國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇說，目前被鎖定罷免的藍委都已做好進入第三階段投票的心理準備，所以各藍營天王協助區域聯防是勢在必行，大造勢應該會辦許多場。



趙少康和郝龍斌昨天召集雙北11位藍委舉行內部便當會，商討“區域聯防”等反罷免策略，除了選前之夜、黃金周將在雙北各辦一場大造勢，預計邀請“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜的“漢子、燕子、禿子”組合展現團結，更將啟動聯合車掃深入巷弄宣傳反罷免。



全台大罷免二階連署步入尾聲，罷藍團體已完成30名國民黨“立委”的二階送件，目標是全進入第三階段的投票。而依照《選罷法》規定，罷免案需要在40天內完成查對，若需要補件，罷免團體須在10天內補交。當“中選會”宣布罷免案成立後，投票將於20至60天內舉行。因此最快在7月中上旬，首波罷免投票將正式展開，若罷免案成功，補選有望於9月底或10月初舉行。

