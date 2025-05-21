花蓮鐵公路都斷　縣長徐榛蔚請賴清德來看看

花蓮縣長徐榛蔚（前排左五）與多位議員、產業界出面向賴清德喊話，爭取安全回家的路。(照:徐榛蔚臉書) 中評社花蓮5月21日電／連日來的午後雷陣雨，造成蘇花公路3天內中斷兩次，20日下午崇德隧道上方的土石流如瀑布傾瀉，對此，中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚今天與多位議員、觀光產業界出面爭取安全回家的路。



根據觀光業者統計，月底的端午3天連假訂房率只剩3成，徐榛蔚也向喊賴清德喊話，不要再坐專機，而是開蘇花、搭火車到花蓮來體驗東部人的生活。



綜合台媒報導，花蓮0403地震過後山區土石鬆軟，連日來每天下午都有強降雨，昨天下午又造成蘇花公路多處土石流崩塌，包括台9線162.9K（匯德隧道南口）及台9線164.5k（崇德路段）發生土石流坍方阻斷，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊全力搶修，台9線164.5K於18時30分搶通，台9線162.9K（匯德隧道南口）於20時40分提前搶通，許多原本在隧道內等待的50多輛汽車迅速通過。



除了公路中斷，鐵路18日、20日受到大雨影響，也造成和仁＝崇德間（k51＋245及 k56＋900～950）電力設備損壞、土石泥流淹沒東、西正線，今天2點左右完成東正線小清水溪橋電力線調整、凌晨4點20分完成東正線搶修，今清晨5點36分恢復東正線單線雙向通車，西正線預計今天也可以全部清完。



不過蘇花及北迴線3天以來不斷有土石流淹沒，觀光業者叫苦，今天早上徐榛蔚今天與副議長徐雪玉及多位議員、觀光產業界人士出面，向賴清德喊話，質疑“交通平權在哪裡？怎麼有一個國家有兩個國度？”

