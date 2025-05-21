鏡新聞民調：賴清德滿意度44.7%歷次最低

民眾對賴清德政府施政滿意度趨勢圖。(圖：鏡新聞提供) 中評社台北5月21日電／賴清德就職滿一周年，《鏡新聞》今天公布5月政經民調結果，對其施政表現有44.7%的民眾表示滿意、42.2%民眾表示不滿意，滿意度與上月相比下降4.6%，不滿意度上升4.4%。從變化趨勢也可看出，賴的滿意度創下就任以來歷次民調新低，不滿意度則是新高。



根據《鏡週刊》報導，賴清德就職滿一周年，其施政滿意度有44.7%的民眾表示滿意（17.0%非常滿意、27.7%還算滿意）、42.2%民眾表示不滿意（18.4%不太滿意、23.8%非常不滿意）、13.1%未表態。滿意度與上月相比下降4.6%，不滿意度上升4.4%。



此外，“行政院長”卓榮所領導的“內閣”團隊滿意度，結果顯示有42.9%的民眾表示滿意（13.4%非常滿意、29.5%還算滿意）、40.5%民眾表示不滿意（19.9%不太滿意、20.6%非常不滿意）、16.6%未表態。



針對“賴政府”這一年來的施政面向滿意度調查部分，則有15.4%的民眾最滿意“國防”外交、11.3%民眾滿意醫療衛生、其他依序為勞動保障7.4%、司法正義5.7%、交通建設5.2%、住房政策4.7%、教育文化4.6%、經濟發展4.1%，然而，表達都不滿意的有19.3%、未表態16.9%。



在各施政面向不滿意度調查，有20.0%的民眾不滿意司法正義最高、13.3%民眾不滿意經濟發展、“國防”外交11.5%、其他依序為住房政策9.1%、交通建設6.9%、教育文化3.9%、醫療衛生3.5%、勞動保障3.4%，11.5%未表態。



對於“立法院”各黨“立委”表現滿意度調查，整體而言，綠藍白三黨“立委”表現滿意度仍為民進黨第一、民眾黨次之，國民黨連續二個月墊底；不滿意度亦呈現國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。

