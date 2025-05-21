藍委逼問兩岸可談價碼了？邱垂正跳針說一句

藍委許宇甄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前受訪以“大公司併小公司”比喻兩岸統一。中國國民黨籍“立委”許宇甄21日與陸委會主委邱垂正唇槍舌戰了5分鐘，質疑賴默許已是中國一部分，只是在談價格？邱則跳針道，“兩岸互動重點在對等尊嚴”、“不必過度解讀”。許諷刺，以後不要講統一，講併購就可以了。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



“立法院”內政委員會邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豐山列席報告業務概況。



許宇甄與邱垂正進行了5分鐘的唇槍舌戰，許問及，陸委會的業務報告強調兩岸互不隸屬，賴清德卻用大公司併購小公司形容兩岸競合，認為中國是比較大的公司，我們是比較小的公司，併購大陸應該要提條件，邱垂正是否認同賴所提的併購說形容兩岸合併與否？邱回應，兩岸互動重點在對等尊嚴，無法接受台灣成為中華人民共和國的一部分的政治前提。



許宇甄追問，你認同賴清德的併購說嗎？併購說是兩岸關係的最新立場？邱垂正強調，他認同賴的兩岸政策主軸，希望在兩岸對等尊嚴相互尊重展開有序交流，而非塞一個無法接受的前提。眼見邱並未正面回應，許再度追問，認同賴的併購說？邱說，他認同賴的兩岸政策主軸，希望兩岸在對等尊嚴相互尊重開啟任何健康有序交流。

