零關稅台米打4折？陳駿季：會捍衛農民權益

台農業部長陳駿季接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）台美關稅談判，農民憂心進口米零關稅會崩盤，“最強菜農”林佳新20日率上百位來自各地農民北上抗議，台產米商更指恐腰斬成當前4折。台“農業部長”陳駿季21日向中評社表示，部分農民團體誤會賴清德說從零關稅談起的說法，“農業部”一直有確保三大原則，現在都還在談判中。



林佳新選在賴清德就任一周年520當天，率百位農民北上至“立法院”抗議陳情，呼籲關稅談判勿犧牲台灣農業。台產米品牌商表示，現在進口米關稅平均1公斤45元新台幣，若台美關稅談判真的零關稅，台產稻米的價格恐怕腰斬，甚至只能以當前4折的價格低價銷售，對農業打擊相當大。



陳駿季21日出席“立法院”經濟、財政兩委員會第2次聯席會議後接受中評社訪問。



陳駿季說明，在整個稻米部分，他知道昨天有農民團體來做一些陳抗，但他們都誤會賴清德說從零關稅談起的講法，一直認為稻米未來是零關稅。



陳駿季強調，他要非常清楚向全台稻農、全台民眾說明，台美談判過程中，就農業方面，“農業部”是一定會確保糧食安全，會有三大原則：一、讓產業持續往前發展，二、會確保產業競爭力，三、確保農民權益，會在這三原則下與美國談相關的關稅談判，現在已進入談判過程，“農業部”會持續捍衛農民權益。