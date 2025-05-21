高雄港新地標　130米巨大龍門吊來自福建

洲鉅風電從福建引進1500公噸軌道式龍門吊車設施，20日運抵高雄港成全台第一大，也成為高雄港新地標。。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）台灣港務公司規劃高雄港“洲際一期貨櫃中心A6場域”逾30公頃用地，由倉儲物流轉型離岸風電發展基地。其中鄰近紅毛港基地由風電企業洲鉅得標，投資50億，自去年下半年起開建各項設施。洲鉅從福建引進全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車設施，日前從平潭港區完成整機裝船作業，20日上午進高雄港。



這座大陸製，高達137米的龍門吊也成為高雄港新地標。港務公司21日表示，該天車上無任何陸製晶片、通訊設備或資訊系統，但仍將在6月2日會同專家資安查核。



高雄港這座龍門吊是由中國交通建設集團子公司、上海振华重工集團所生產，該公司被稱為世界最大的港口機械和大型鋼結構製造商。



承辦的洲鉅公司說明，因台灣並沒有製造此類超大型天車廠商，爰申請自海外進口，並經“財政部”關務署等相關主管機關同意核准放行。



《人民網》17日報導，台灣洲鉅風電能源一座1500噸龍門吊車，14日已在福州港平潭港區完成整機裝船作業，啟航前往台灣高雄港。這個“大塊頭”高137公尺、跨度103公尺，重4000餘噸。平潭港務公司金井碼頭管理部副經理劉小平表示：“這是福建省港口首次運送這樣的重大件，製造方選擇從福州港平潭港區發貨，是因為這裡路徑最佳，成本等方面也最合適”。據知，負責將這龐然大物運到高雄港的是中遠（COSCO）集團所屬船隻。



台灣港務公司為配合政府推動能源轉型，規劃高雄港“洲際一期貨櫃中心A6場域”逾30公頃用地，由倉儲物流轉型離岸風電發展基地。其中鄰近紅毛港基地由洲鉅風電得標，投資新台幣50億元，自去年下半年起開建各項設施，而重達1500噸的龍門起重機（俗稱龍門吊）14日自福建平潭啟運，20日運抵高雄港。