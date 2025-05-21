基隆罷綠議員涉不實連署　領銜人遭羈押禁見

游正義。(照:游正義臉書) 中評社基隆5月21日電／基隆地檢署偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書，昨天約談罷免民進黨籍基隆市議員張之豪案領銜人游正義，訊後認定有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，基隆地院今天中午12時許裁准羈押禁見。截至目前為止，該案共5名被告已遭羈押禁見，其餘被告則以3萬元至15萬元不等金額交保。



綜合台媒報導，“基隆市公共事務學會”發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，此學會由前國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元擔任會長，游正義任總幹事、紀文荃任副總幹事。



游正義、紀文荃也分別是罷免張之豪案、鄭文婷案領銜人，隨著檢調偵辦進展，紀文荃先遭羈押禁見，韓吉元8日以新台幣10萬元交保，而游正義先前被約談後，檢察官諭令15萬元交保。



檢察官為釐清共犯角色及分工等，20日上午再度約談游正義，經復訊後，晚間10時許，認定游正義有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見游正義。



截至目前為止，此案至少有13名被告，紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝、游正義，共5名被告已遭羈押禁見，其餘被告則以3萬元至15萬元不等金額交保。國民黨基隆市黨部幾乎被團滅，目前由藍委林沛祥接市黨部主委，林沛祥本身目前也被綠民團連署罷免中。