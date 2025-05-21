賴清德促設主權基金　莊翠雲：因應美國

“財政部長”莊翠雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）賴清德520就職周年宣布要成立主權基金，政府偕同企業布局全球、連結AI。台“財政部長”莊翠雲21日表示，主要是因應美國總統特朗普關稅，以及美國也在提主權基金，而“財政部”雖不適合擔任主權基金主管單位，但財源籌措責無旁貸，若要使用超徵的稅則要立專法。



“央行”副總裁嚴宗大則表示，“央行”不適合擔任主權基金主管單位，沒反對過成立主權基金，但反對從外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可購買“央行”外匯、再轉存到基金裡面，“央行”也建議參考新加坡、韓國模式。



賴清德談到，要成立主權基金，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場；未來通過立法後，政府也會協助“國內”產業在全球的布局，當前是非常理想的時刻，呼籲“立法院”支持。



何謂主權基金？根據“央行”日前在“立法院”財政委員會提出的專題報告內容指出，主權基金顧名思義就是政府的基金，主要管理、創造“國家財富”，像是石油等自然資源收入、財政盈餘，或是受政府委託，像是退休金等進行投資管理，投資目的、操作原則和投資標的都與外匯存底不同，他國通常以專法或依照公司法，規範主權基金管理機構的設立及運作。



有鑑於特朗普於2月指示官員研擬一套詳細方案，希望建立在全球規模數一數二的主權財富基金，用於支持關鍵礦產或是收購TikTok等戰略計劃。但5月18日外電報導傳出特朗普已暫擱計劃。



莊翠雲表示，主要是近年來的內外環境變化，例如美國關稅政策，因特朗普政府也有提到主權基金，而關於主權基金的設置須審慎規劃，包括訂定專法、專責經理人、基金規模、資金來源、管制機制等都會有詳細訂定，同時參考國際間運作執行。因此規模要有多大？稅收能否支應？這部分要設專法，但依照現行的預算法，當稅收若執行比預算好的話，第一個要優先還債。