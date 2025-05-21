嚴宗大：“央行”持有美債仍增　關切匯率穩定

央行副總裁嚴宗大。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）美債殖利率波動加大，“立委”關“中央銀行”持有美債策略是否調整，“央行”副總裁嚴宗大今天表示，每年外匯存底都成長，“央行”持有美債今年仍增加。



根據外電報導指出，美國銀行預測新台幣兌美元匯價年底將升至28.8元，由於新台幣匯價5月初才暴升，引發“立委”關切未來走勢。嚴宗大今表示，各投資銀行有其預測，但升值到28.8元太直覺式推測，“央行”尊重市場機制，但美元波動時，“央行”為維持匯率相對穩定，會進場調節，但目前匯價相較4月底、5月初相對穩定。



美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估新台幣兌美元匯率將從30元左右逐季升值，預料第4季會升至28.8元，且明年將持續走升至27.6元。



國際信用評等機構穆迪（Moody’s）上週調降美國債信評等，加上市場憂心美國政府財政，近期美債殖利率劇烈震盪，30年期美債殖利率一度飆破5%。



嚴宗大今天赴“立法院”財政委員會，國民黨“立委”廖先翔指出，國際信評調降美國信用評級，“央行”應思考持有美債策略，並詢問美國總統川普上任以來，“央行”持有美債情況。



嚴宗大說明，“央行”持有美債都是到期後轉換，每個時間點都有到期跟新購的美債；廖先翔追問，方向上是持續購入還是減碼，嚴宗大表示，每年外匯存底都在成長，因此“央行”持有美債今年還是有點增加。

